Tokenomika Cod3x (CDX) Odkrijte ključne vpoglede v Cod3x (CDX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Cod3x (CDX) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cod3x (CDX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 2.36M Skupna ponudba: $ 49.06M Razpoložljivi obtok: $ 49.06M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 2.36M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.251359 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.01749092 Trenutna cena: $ 0.04803283 Preberite več o ceni Cod3x (CDX)

Informacije o Cod3x (CDX) Uradna spletna stran: https://Cod3x.Org Bela knjiga: https://github.com/Cod3x-Labs/Whitepapers

Tokenomika Cod3x (CDX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Cod3x (CDX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov CDX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CDX. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko CDX, raziščite ceno žetona CDX v živo!

Napoved cene CDX Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CDX? Naša stran za napovedovanje cen CDX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona CDX zdaj!

