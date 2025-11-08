Današnja cena Cod3x

Današnja cena kriptovalute Cod3x (CDX) v živo je $ 0.054069, s spremembo 4.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CDX v USD je $ 0.054069 na CDX.

Kriptovaluta Cod3x je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,656,414, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 49.13M CDX. V zadnjih 24 urah se je CDX trgovalo med $ 0.04962915 (najnižje) in $ 0.054445 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.251359, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01749092.

V kratkoročni uspešnosti se je CDX premaknil -0.03% v zadnji uri in -25.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cod3x (CDX)

Tržna kapitalizacija $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Zaloga v obtoku 49.13M 49.13M 49.13M Skupna ponudba 49,130,305.90761675 49,130,305.90761675 49,130,305.90761675

Trenutna tržna kapitalizacija Cod3x je $ 2.66M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CDX je 49.13M, skupna ponudba pa znaša 49130305.90761675. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.66M.