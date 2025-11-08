BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Cod3x v živo je 0.054069 USD. Tržna kapitalizacija CDX je 2,656,414 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CDX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Cod3x v živo je 0.054069 USD. Tržna kapitalizacija CDX je 2,656,414 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CDX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CDX

Informacije o ceni CDX

Kaj je CDX

Bela knjiga CDX

Uradna spletna stran CDX

Tokenomika CDX

Napoved cen CDX

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Cod3x Logotip

Cod3x Cena (CDX)

Nerazporejeno

Cena 1 CDX v USD v živo:

$0.054063
$0.054063$0.054063
+4.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Cod3x (CDX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:55:45 (UTC+8)

Današnja cena Cod3x

Današnja cena kriptovalute Cod3x (CDX) v živo je $ 0.054069, s spremembo 4.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CDX v USD je $ 0.054069 na CDX.

Kriptovaluta Cod3x je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,656,414, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 49.13M CDX. V zadnjih 24 urah se je CDX trgovalo med $ 0.04962915 (najnižje) in $ 0.054445 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.251359, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01749092.

V kratkoročni uspešnosti se je CDX premaknil -0.03% v zadnji uri in -25.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cod3x (CDX)

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

--
----

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

49.13M
49.13M 49.13M

49,130,305.90761675
49,130,305.90761675 49,130,305.90761675

Trenutna tržna kapitalizacija Cod3x je $ 2.66M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CDX je 49.13M, skupna ponudba pa znaša 49130305.90761675. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.66M.

Zgodovina cene Cod3x, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.04962915
$ 0.04962915$ 0.04962915
24H Nizka
$ 0.054445
$ 0.054445$ 0.054445
24H Visoka

$ 0.04962915
$ 0.04962915$ 0.04962915

$ 0.054445
$ 0.054445$ 0.054445

$ 0.251359
$ 0.251359$ 0.251359

$ 0.01749092
$ 0.01749092$ 0.01749092

-0.03%

+4.44%

-25.70%

-25.70%

Zgodovina cen Cod3x (CDX) v USD

Danes je bila sprememba cene Cod3x v USD $ +0.0022992.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Cod3x v USD $ -0.0225573380.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Cod3x v USD $ -0.0287035938.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Cod3x v USD $ -0.07793952195297338.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0022992+4.44%
30 dni$ -0.0225573380-41.71%
60 dni$ -0.0287035938-53.08%
90 dni$ -0.07793952195297338-59.04%

Napoved cene za kriptovaluto Cod3x

Napoved cene Cod3x (CDX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CDX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cod3x (CDX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cod3x lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cod3x v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CDX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cod3x.

Kaj je Cod3x (CDX)

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cod3x

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cod3x?
Če bi kriptovaluta Cod3x rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cod3x.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:55:45 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Cod3x (CDX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Cod3x

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.9738
$0.9738$0.9738

+1,847.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000040000
$0.000040000$0.000040000

+566.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.26105
$0.26105$0.26105

+138.77%

0G

0G

0G

$1.534
$1.534$1.534

+46.93%

S

S

S

$0.1805
$0.1805$0.1805

+36.12%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.