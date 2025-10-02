Odkrijte ključne vpoglede v CipherAI (CIPHER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CipherAI (CIPHER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure.

Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CIPHER, raziščite ceno žetona CIPHER v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CIPHER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike CipherAI (CIPHER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CIPHER? Naša stran za napovedovanje cen CIPHER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.