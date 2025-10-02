Tokenomika ChatGPT Cat (YARNCAT)
Tokenomika in analiza cen ChatGPT Cat (YARNCAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ChatGPT Cat (YARNCAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ChatGPT Cat (YARNCAT)
$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts.
$YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.
Tokenomika ChatGPT Cat (YARNCAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ChatGPT Cat (YARNCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov YARNCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YARNCAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko YARNCAT, raziščite ceno žetona YARNCAT v živo!
Napoved cene YARNCAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal YARNCAT? Naša stran za napovedovanje cen YARNCAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
