Tokenomika Charm AI (CHARM)

Odkrijte ključne vpoglede v Charm AI (CHARM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:57:23 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Charm AI (CHARM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Charm AI (CHARM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.06K
Skupna ponudba:
$ 997.55M
Razpoložljivi obtok:
$ 997.55M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 12.06K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00141397
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Charm AI (CHARM)

Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows.

The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities.

Uradna spletna stran:
https://chrmai.com/
Bela knjiga:
https://chrmai.gitbook.io/charmai

Tokenomika Charm AI (CHARM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Charm AI (CHARM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CHARM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHARM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CHARM, raziščite ceno žetona CHARM v živo!

Napoved cene CHARM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHARM? Naša stran za napovedovanje cen CHARM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

