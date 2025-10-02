Tokenomika Calum (CALUM)
Tokenomika in analiza cen Calum (CALUM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Calum (CALUM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Calum (CALUM)
Calum is a curious and imaginative young boy who turns to the vast wonders of the universe as a way to navigate his own struggles with mental health. With a heart full of questions and a mind captivated by stars, planets, and galaxies, Calum finds solace in exploring the mysteries of space, both real and imagined. Each discovery—whether about black holes or constellations—mirrors his inner quest to understand himself and his emotions.
Through his cosmic adventures, Calum learns that the universe, like his own mind, is vast, sometimes chaotic, but endlessly beautiful. His story is one of hope, resilience, and the belief that even in the darkest voids, there’s always a light to guide you home.
Tokenomika Calum (CALUM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Calum (CALUM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CALUM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CALUM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CALUM, raziščite ceno žetona CALUM v živo!
Napoved cene CALUM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CALUM? Naša stran za napovedovanje cen CALUM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
