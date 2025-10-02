Odkrijte ključne vpoglede v BUBBLES (BUBBLES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BUBBLES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike BUBBLES (BUBBLES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

