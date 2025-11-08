Današnja cena Browsr AI

Današnja cena kriptovalute Browsr AI (BRWS) v živo je $ 0.00352982, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BRWS v USD je $ 0.00352982 na BRWS.

Kriptovaluta Browsr AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,883.49, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.07M BRWS. V zadnjih 24 urah se je BRWS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04742989, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00327585.

V kratkoročni uspešnosti se je BRWS premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Browsr AI (BRWS)

Tržna kapitalizacija $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Zaloga v obtoku 5.07M 5.07M 5.07M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Browsr AI je $ 17.88K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BRWS je 5.07M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 35.30K.