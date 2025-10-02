Odkrijte ključne vpoglede v Bread (BREAD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bread (BREAD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Auto-leverage backed by real liquidity. BakerDAO combines advanced token economics, collateralized lending, leverage, and Berachain's Proof-of-Liquidity into a single cohesive financial ecosystem. The $BREAD token features a mathematically-enforced upward price trajectory, backed by $BERA tokens. BakerDAO is incubated by the core teams at Kodiak Finance and Yeet, and in collaboration with OlympusDAO.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BREAD, raziščite ceno žetona BREAD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BREAD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Bread (BREAD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BREAD? Naša stran za napovedovanje cen BREAD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

