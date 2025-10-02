Odkrijte ključne vpoglede v BlackPool (BPT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art.

The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool.

The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.

