Kaj je BTC.Z

Tokenomika in analiza cen Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Skupna ponudba: $ 297.97K $ 297.97K $ 297.97K Razpoložljivi obtok: $ 54.80 $ 54.80 $ 54.80 FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 25.99B $ 25.99B $ 25.99B Najvišja vrednost vseh časov: $ 123,358 $ 123,358 $ 123,358 Najnižja vrednost vseh časov: $ 3,071.21 $ 3,071.21 $ 3,071.21 Trenutna cena: $ 87,215 $ 87,215 $ 87,215 Preberite več o ceni Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Kupite BTC.Z zdaj!

Informacije o Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Uradna spletna stran: https://zedscan.net/token/0x240962a6dDD67DD382DB4d417CbDF0d8822ACA2f Bela knjiga: https://docs.zedscan.net/zedxion-whitepaper/

Tokenomika Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BTC.Z, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BTC.Z. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BTC.Z, raziščite ceno žetona BTC.Z v živo!

