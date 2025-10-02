Tokenomika Bitcat (BITCAT)
Tokenomika in analiza cen Bitcat (BITCAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bitcat (BITCAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Bitcat (BITCAT)
BITCAT: The Prosperous Cat Blesses Bitcoin. Born alongside Bitcoin, BITCAT is the mystical feline guardian of the blockchain. With its 9 lives, it symbolizes Bitcoin's strength, precision, and infinite potential. BITCAT safeguards your wealth, ensuring luck and prosperity flow with every transaction. Legend says it watches over block number nine, blessing the network with abundance and security. Join the BITCAT community and let this charming cat guide your journey to financial freedom. Embrace BITCAT, the mascot of Bitcoin!
Tokenomika Bitcat (BITCAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Bitcat (BITCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BITCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BITCAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BITCAT, raziščite ceno žetona BITCAT v živo!
Napoved cene BITCAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BITCAT? Naša stran za napovedovanje cen BITCAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
