Tokenomika Bit Game Verse Token (BGVT)
Tokenomika in analiza cen Bit Game Verse Token (BGVT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bit Game Verse Token (BGVT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Bit Game Verse Token (BGVT)
Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.
Tokenomika Bit Game Verse Token (BGVT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Bit Game Verse Token (BGVT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BGVT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BGVT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BGVT, raziščite ceno žetona BGVT v živo!
Napoved cene BGVT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BGVT? Naša stran za napovedovanje cen BGVT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
