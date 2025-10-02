Odkrijte ključne vpoglede v Bit Game Verse Token (BGVT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing

Zdaj, ko razumete tokenomiko BGVT, raziščite ceno žetona BGVT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BGVT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Bit Game Verse Token (BGVT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

