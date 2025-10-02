Tokenomika BFG Token (BFG)

Tokenomika BFG Token (BFG)

Odkrijte ključne vpoglede v BFG Token (BFG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen BFG Token (BFG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BFG Token (BFG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 10.34M
Skupna ponudba:
$ 3.31B
Razpoložljivi obtok:
$ 682.11M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 50.22M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0378077
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01019117
Trenutna cena:
$ 0.01515586
Informacije o BFG Token (BFG)

BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders.

BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap.

While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.

Uradna spletna stran:
https://betfury.com

Tokenomika BFG Token (BFG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BFG Token (BFG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BFG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BFG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BFG, raziščite ceno žetona BFG v živo!

Napoved cene BFG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BFG? Naša stran za napovedovanje cen BFG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

