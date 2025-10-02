Tokenomika BEATS on BASE (BEATS) Odkrijte ključne vpoglede v BEATS on BASE (BEATS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen BEATS on BASE (BEATS) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BEATS on BASE (BEATS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 417.28K $ 417.28K $ 417.28K Skupna ponudba: $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M Razpoložljivi obtok: $ 632.69M $ 632.69M $ 632.69M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 533.43K $ 533.43K $ 533.43K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00028388 $ 0.00028388 $ 0.00028388 Trenutna cena: $ 0.00066319 $ 0.00066319 $ 0.00066319 Preberite več o ceni BEATS on BASE (BEATS) Kupite BEATS zdaj!

Informacije o BEATS on BASE (BEATS) Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Uradna spletna stran: https://www.beatsonbase.ai Bela knjiga: https://www.beatsonbase.ai/white-paper

Tokenomika BEATS on BASE (BEATS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike BEATS on BASE (BEATS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BEATS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BEATS. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BEATS, raziščite ceno žetona BEATS v živo!

Napoved cene BEATS Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BEATS? Naša stran za napovedovanje cen BEATS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona BEATS zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!