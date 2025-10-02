Tokenomika BEATS on BASE (BEATS)
Tokenomika in analiza cen BEATS on BASE (BEATS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BEATS on BASE (BEATS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BEATS on BASE (BEATS)
Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.
Tokenomika BEATS on BASE (BEATS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BEATS on BASE (BEATS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BEATS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BEATS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BEATS, raziščite ceno žetona BEATS v živo!
Napoved cene BEATS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BEATS? Naša stran za napovedovanje cen BEATS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
