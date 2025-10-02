Tokenomika Based Lambow (LAMBOW)
Tokenomika in analiza cen Based Lambow (LAMBOW)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Based Lambow (LAMBOW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Based Lambow (LAMBOW)
LAMBOW is a culture coin for long-term builders.
It’s not just a meme — it’s a filter.
LAMBOW was created for the few who don’t chase hype, don’t need validation, and don’t flinch when it gets quiet. It’s the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction.
There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays.
Just one question: Will you still be here when it matters?
If you’re looking for the next short-term flip, LAMBOW isn’t for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome.
Tokenomika Based Lambow (LAMBOW): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Based Lambow (LAMBOW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LAMBOW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LAMBOW.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LAMBOW, raziščite ceno žetona LAMBOW v živo!
Napoved cene LAMBOW
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LAMBOW? Naša stran za napovedovanje cen LAMBOW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti