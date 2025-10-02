Tokenomika AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:36:57 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.56M
Skupna ponudba:
$ 1.55B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.55B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.56M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.03121838
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00006507
Trenutna cena:
$ 0.00228432
Informacije o AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.

Uradna spletna stran:
https://nochill.io

Tokenomika AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NOCHILL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NOCHILL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NOCHILL, raziščite ceno žetona NOCHILL v živo!

Napoved cene NOCHILL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NOCHILL? Naša stran za napovedovanje cen NOCHILL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

