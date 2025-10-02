Tokenomika Atlantis AQUA Token (AQUA)

Tokenomika Atlantis AQUA Token (AQUA)

Odkrijte ključne vpoglede v Atlantis AQUA Token (AQUA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:51:15 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Atlantis AQUA Token (AQUA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Atlantis AQUA Token (AQUA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 162.35K
Skupna ponudba:
$ 3.18M
Razpoložljivi obtok:
$ 2.38M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 217.49K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.680278
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.060023
Trenutna cena:
$ 0.068351
Informacije o Atlantis AQUA Token (AQUA)

Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.

Uradna spletna stran:
https://www.atlantisprotocol.so/

Tokenomika Atlantis AQUA Token (AQUA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Atlantis AQUA Token (AQUA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AQUA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AQUA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AQUA, raziščite ceno žetona AQUA v živo!

Napoved cene AQUA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AQUA? Naša stran za napovedovanje cen AQUA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

