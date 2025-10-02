Odkrijte ključne vpoglede v Altcoinist Token (ALTT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Altcoinist is an autonomous onchain trading ecosystem on Base, building towards the future where anyone can say “make me money” and let AI agents & trading tools handle the rest. By combining automation, AI-driven execution, and decentralized financial tools, Altcoinist aims to deliver mass-adoption-ready, fully autonomous trenching (onchain trading). The ecosystem’s flagship product, the Altcoinist Trench Bot, is a Telegram-based trading bot that fuses artificial and human intelligence for automated early trade entries, personalized, autonomous trade strategies with institutional-grade data and trade execution.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ALTT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Altcoinist Token (ALTT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

