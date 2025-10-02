Tokenomika Altair (AIR)

Tokenomika Altair (AIR)

Odkrijte ključne vpoglede v Altair (AIR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:47:41 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Altair (AIR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Altair (AIR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.15M
Skupna ponudba:
$ 473.73M
Razpoložljivi obtok:
$ 394.13M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.38M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.157422
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00290891
Informacije o Altair (AIR)

Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table.

Uradna spletna stran:
https://centrifuge.io/altair

Tokenomika Altair (AIR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Altair (AIR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AIR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIR, raziščite ceno žetona AIR v živo!

Napoved cene AIR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIR? Naša stran za napovedovanje cen AIR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

