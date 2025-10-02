Tokenomika ALF (ALF)
Tokenomika in analiza cen ALF (ALF)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ALF (ALF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ALF (ALF)
Alf the crocodile inspired on Matt Furie character is the ultimate party animal and the best bro in The Boys Club. Wherever Alf goes, laughter and chaos follow. When he shows up, the fun doesn’t just start—it explodes! Brave, loyal, and hilariously irreverent, this wacky croc always has a new babe, a flashy sports car, and wild business ideas that sometimes flirt with the law. In short, Alf is the heart and soul of any party and the wild ride buddy everyone dreams of.
Tokenomika ALF (ALF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ALF (ALF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ALF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ALF.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ALF, raziščite ceno žetona ALF v živo!
