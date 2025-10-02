Odkrijte ključne vpoglede v ALF (ALF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ALF (ALF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Alf the crocodile inspired on Matt Furie character is the ultimate party animal and the best bro in The Boys Club. Wherever Alf goes, laughter and chaos follow. When he shows up, the fun doesn’t just start—it explodes! Brave, loyal, and hilariously irreverent, this wacky croc always has a new babe, a flashy sports car, and wild business ideas that sometimes flirt with the law. In short, Alf is the heart and soul of any party and the wild ride buddy everyone dreams of.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ALF, raziščite ceno žetona ALF v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ALF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ALF (ALF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ALF? Naša stran za napovedovanje cen ALF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

