Tokenomika AIVeronica by Virtuals (AIV)

Odkrijte ključne vpoglede v AIVeronica by Virtuals (AIV), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:33:00 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AIVeronica by Virtuals (AIV)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AIVeronica by Virtuals (AIV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 558.00K
$ 558.00K$ 558.00K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 558.00K
$ 558.00K$ 558.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00705355
$ 0.00705355$ 0.00705355
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00050376
$ 0.00050376$ 0.00050376
Trenutna cena:
$ 0.000558
$ 0.000558$ 0.000558

Informacije o AIVeronica by Virtuals (AIV)

AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!

Uradna spletna stran:
https://app.virtuals.io/virtuals/19018

Tokenomika AIVeronica by Virtuals (AIV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AIVeronica by Virtuals (AIV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AIV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIV.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIV, raziščite ceno žetona AIV v živo!

Napoved cene AIV

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIV? Naša stran za napovedovanje cen AIV združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

