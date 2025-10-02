Tokenomika AgentMe (AGME)

Tokenomika AgentMe (AGME)

Odkrijte ključne vpoglede v AgentMe (AGME), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:05:39 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen AgentMe (AGME)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AgentMe (AGME), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Informacije o AgentMe (AGME)

AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0

Uradna spletna stran:
https://www.agentme.xyz/

Tokenomika AgentMe (AGME): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AgentMe (AGME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AGME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AGME.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AGME, raziščite ceno žetona AGME v živo!

