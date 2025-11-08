Današnja cena Aeonix Network

Današnja cena kriptovalute Aeonix Network (ONIX) v živo je $ 0.175396, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ONIX v USD je $ 0.175396 na ONIX.

Kriptovaluta Aeonix Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,445,549, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.94M ONIX. V zadnjih 24 urah se je ONIX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.267455, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.158635.

V kratkoročni uspešnosti se je ONIX premaknil -- v zadnji uri in -2.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Aeonix Network (ONIX)

Tržna kapitalizacija $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Zaloga v obtoku 13.94M 13.94M 13.94M Skupna ponudba 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Aeonix Network je $ 2.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ONIX je 13.94M, skupna ponudba pa znaša 47000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.24M.