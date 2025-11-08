BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Aeonix Network v živo je 0.175396 USD. Tržna kapitalizacija ONIX je 2,445,549 USD.

Aeonix Network Logotip

Aeonix Network Cena (ONIX)

Cena 1 ONIX v USD v živo:

$0.175396
$0.175396$0.175396
0.00%1D
Aeonix Network (ONIX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:46:40 (UTC+8)

Današnja cena Aeonix Network

Današnja cena kriptovalute Aeonix Network (ONIX) v živo je $ 0.175396, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ONIX v USD je $ 0.175396 na ONIX.

Kriptovaluta Aeonix Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,445,549, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.94M ONIX. V zadnjih 24 urah se je ONIX trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.267455, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.158635.

V kratkoročni uspešnosti se je ONIX premaknil -- v zadnji uri in -2.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Aeonix Network (ONIX)

Trenutna tržna kapitalizacija Aeonix Network je $ 2.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ONIX je 13.94M, skupna ponudba pa znaša 47000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.24M.

Zgodovina cene Aeonix Network, USD

Zgodovina cen Aeonix Network (ONIX) v USD

Danes je bila sprememba cene Aeonix Network v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Aeonix Network v USD $ -0.0421009333.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Aeonix Network v USD $ -0.0418825126.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Aeonix Network v USD $ -0.00155711494514127.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0421009333-24.00%
60 dni$ -0.0418825126-23.87%
90 dni$ -0.00155711494514127-0.87%

Napoved cene za kriptovaluto Aeonix Network

Napoved cene Aeonix Network (ONIX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ONIX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Aeonix Network (ONIX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Aeonix Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Aeonix Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ONIX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Aeonix Network.

Kaj je Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Aeonix Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Aeonix Network?
Če bi kriptovaluta Aeonix Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Aeonix Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:46:40 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Aeonix Network

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.