Napoved cene Aeonix Network (ONIX) (USD)

Pridobite napovedi cen kriptovalute Aeonix Network za leta 2026, 2027, 2028, 2030 in več. Napovejte, koliko se bo ONIX povečal v naslednjih petih letih ali več. Na podlagi tržnih trendov in razpoloženja takoj napovejte prihodnje cenovne scenarije.

Vnesite število med –100 in 1,000, da predvidite ceno kriptovaluteAeonix Network
%

* Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse napovedi cen temeljijo na vnosih uporabnikov.

Aeonix Network Napoved cene
--
----
0.00%
USD
Dejansko
Napoved
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-09 02:30:14 (UTC+8)

Napoved cen Aeonix Network za obdobje 2025–2050 (USD)

Napoved cene Aeonix Network (ONIX) za leto 2025 (to leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Aeonix Network zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.175396.

Napoved cene Aeonix Network (ONIX) za leto 2026 (naslednje leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Aeonix Network zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.184165.

Napoved cene Aeonix Network (ONIX) za leto 2027 (čez 2 leti)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ONIX za leto 2027 $ 0.193374 s stopnjo rasti 10.25%.

Napoved cene Aeonix Network (ONIX) za leto 2028 (čez tri leta)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ONIX za leto 2028 $ 0.203042 s stopnjo rasti 15.76%.

Napoved cene Aeonix Network (ONIX) za leto 2029 (čez 4 leta)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ONIX v letu 2029 $ 0.213194 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Napoved cene Aeonix Network (ONIX) za leto 2030 (čez pet let)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ONIX v letu 2030 $ 0.223854 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Napoved cen Aeonix Network (ONIX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Aeonix Network lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.364635.

Napoved cen Aeonix Network (ONIX) za leto 2050 (čez 25 let)

Leta 2050 bi se cena Aeonix Network lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.593953.

Leto
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.175396
    0.00%
  • 2026
    $ 0.184165
    5.00%
  • 2027
    $ 0.193374
    10.25%
  • 2028
    $ 0.203042
    15.76%
  • 2029
    $ 0.213194
    21.55%
  • 2030
    $ 0.223854
    27.63%
  • 2031
    $ 0.235047
    34.01%
  • 2032
    $ 0.246799
    40.71%
Leto
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.259139
    47.75%
  • 2034
    $ 0.272096
    55.13%
  • 2035
    $ 0.285701
    62.89%
  • 2036
    $ 0.299986
    71.03%
  • 2037
    $ 0.314986
    79.59%
  • 2038
    $ 0.330735
    88.56%
  • 2039
    $ 0.347272
    97.99%
  • 2040
    $ 0.364635
    107.89%
Pokaži več

Kratkoročna napoved cen Aeonix Network za danes, jutri, ta teden in 30 dni

Datum
Napoved cene
Rast
  • November 9, 2025(Danes)
    $ 0.175396
    0.00%
  • November 10, 2025(jutri)
    $ 0.175420
    0.01%
  • November 16, 2025(Ta teden)
    $ 0.175564
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dni)
    $ 0.176116
    0.41%
Napoved današnje cene Aeonix Network (ONIX)

Predvidena cena za ONIX na dan November 9, 2025(Danes) je $0.175396. Ta projekcija odraža izračunan rezultat zagotovljenega odstotka rasti, kar uporabnikom omogoča posnetek potencialnega gibanja cen za danes.

Napoved cene Aeonix Network (ONIX) za jutri

Napoved cene ONIX za November 10, 2025(jutri), pri čemer se uporabi vhodni podatek o letni rasti v višini 5 %, je $0.175420. Ti rezultati omogočajo oceno napovedi vrednosti žetona na podlagi izbranih parametrov.

Napoved cene Aeonix Network za ta teden (ONIX)

Do November 16, 2025(Ta teden), ko je bila napovedana cena ONIX, z uporabo 5 % letne stopnje rasti, znaša $0.175564. Napoved tega tedna se izračuna na podlagi enakega odstotka rasti, da se zagotovi predstava o možnih gibanjih cen v prihodnjih dneh.

Napoved cene Aeonix Network (ONIX) 30 dni

Če pogledamo 30 dni vnaprej, je predvidena cena za ONIX $0.176116. Ta napoved je izpeljana z uporabo vhodnega podatka o letni rasti 5 %, da se oceni, kakšna bi lahko bila vrednost žetona po enem mesecu.

Trenutna statistika cen Aeonix Network

--
----

--

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

13.94M
13.94M 13.94M

--
----

--

Najnovejša cena ONIX je --. Njegova 24-urna sprememba znaša 0.00%, 24-urni volumen trgovanja pa je --.
Poleg tega ONIX ima v razpoložljivi obtok 13.94M in skupno tržno kapitalizacijo v višini $ 2.45M.

Zgodovina cen Aeonix Network

Glede na najnovejše podatke o Aeonix Network, zbrane na strani s cenami v živo, je trenutna cena Aeonix Network 0.175396 USD. Razpoložljivi obtok Aeonix Network (ONIX) je 13.94M ONIX, kar pomeni, da je njegova tržna kapitalizacija  $2,445,549.

Pika
Sprememba(%)
Sprememba(USD)
Najvišja
Najnižja
  • 24 ur
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dni
    -2.68%
    $ -0.004706
    $ 0.220999
    $ 0.175395
  • 30 dni
    -23.83%
    $ -0.041802
    $ 0.220999
    $ 0.175395
24-urna uspešnost

V zadnjih 24 urah se je cena Aeonix Network spremenila za $0, kar odraža spremembo vrednosti v višini 0.00%.

7-dnevna uspešnost

V zadnjih 7 dneh se je Aeonix Network trgoval z najvišjo vrednostjo $0.220999 in najnižjo vrednostjo $0.175395. Cena se je spremenila za -2.68%. Ta nedavni trend kaže, da je na trgu potencial za nadaljnje gibanje ONIX.

30-dnevna uspešnost

V zadnjem mesecu se je vrednost Aeonix Network spremenila za -23.83%, kar pomeni približno  USD-0.041802 na njegovo vrednost. To pomeni, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri ONIX prišlo do nadaljnjih sprememb cen.

Kako deluje modul za napovedovanje cen Aeonix Network (ONIX)?

Modul za napovedovanje cen Aeonix Network je uporabniku prijazno orodje, ki vam pomaga oceniti morebitne prihodnje cene na podlagi lastnih predpostavk o rasti ONIX. Ne glede na to, ali ste izkušen trgovec ali radoveden vlagatelj, ta modul ponuja preprost in interaktiven način za napovedovanje prihodnje vrednosti žetona.

1. Vnesite svojo napoved rasti

Najprej vnesite želeni odstotek rasti, ki je lahko pozitiven ali negativen, odvisno od vaših tržnih napovedi. To lahko odraža vaša pričakovanja za Aeonix Network za naslednje leto, pet let ali celo desetletja v prihodnosti.

2. Izračunajte prihodnjo ceno

Ko vnesete stopnjo rasti, kliknite gumb »Izračunaj«. Modul bo takoj izračunal predvideno prihodnjo ceno žetona ONIX, kar vam bo omogočilo jasno predstavo, kako vaša napoved vpliva na vrednost žetona skozi čas.

3. Raziščite različne scenarije

Eksperimentirate lahko z različnimi stopnjami rasti, da preverite, kako lahko različni tržni pogoji vplivajo na ceno Aeonix Network. Ta prilagodljivost vam omogoča, da analizirate tako optimistične kot konservativne napovedi in tako sprejemate bolj utemeljene odločitve.

4. Sentiment uporabnikov in vpogledi v skupnost

Modul združuje tudi podatke o razpoloženju uporabnikov, tako da lahko svoje napovedi primerjate z napovedmi drugih uporabnikov. Ta skupni prispevek ponuja dragocen vpogled v to, kako skupnost dojema prihodnost ONIX.

Tehnični kazalniki za napovedovanje cen

Za povečanje natančnosti napovedi modul uporablja različne tehnične kazalnike in tržne podatke. Ti vključujejo:

Eksponentne drseče povprečne vrednosti (EMA): Pomaga slediti gibanju cene žetona, tako da izravnava nihanja in omogoča vpogled v morebitne obrate trenda.

Bollingerjevi pasovi: Meri nestanovitnost trga in prepozna potencialne pogoje prekupljenosti ali preprodanosti.

Indeks relativne moči (RSI): Ocenjuje dinamiko gibanja ONIX, da ugotovi, ali je v bikovski ali medvedji fazi.

Konvergenca in divergenca drsečih sredin (MACD): Ocenjuje moč in smer gibanja cen, da prepozna potencialne vstopne in izstopne točke. S kombiniranjem teh kazalnikov s tržnimi podatki v realnem času modul zagotavlja dinamično napovedovanje cen, kar vam pomaga pridobiti globlji vpogled v prihodnji potencial Aeonix Network.

Zakaj je napovedovanje cen ONIX pomembno?

ONIX Napovedi cen so ključne iz več razlogov, vlagatelji pa jih uporabljajo za različne namene:

Razvoj naložbene strategije: Napovedi pomagajo vlagateljem oblikovati strategije. Z ocenjevanjem prihodnjih cen se lahko odločijo, kdaj bodo kriptovaluto kupili, prodali ali jo zadržali.

Ocena tveganja: Razumevanje potencialnih gibanj cen omogoča vlagateljem, da ocenijo tveganje, povezano z določenim kripto sredstvom. To je bistveno pri obvladovanju in zmanjševanju morebitnih izgub.

Analiza trga: Napovedi pogosto vključujejo analizo tržnih trendov, novic in zgodovinskih podatkov. Ta celovita analiza vlagateljem pomaga pri razumevanju tržne dinamike in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe cen.

Razpršitev portfelja: Z napovedjo, katere kriptovalute bi lahko bile uspešne, lahko vlagatelji ustrezno razpršijo svoje portfelje in tveganje porazdelijo na različna sredstva.

Dolgoročno načrtovanje: Vlagatelji, ki iščejo dolgoročne dobičke, se pri prepoznavanju kriptovalut s potencialom za prihodnjo rast zanašajo na napovedi.

Psihološka pripravljenost: Poznavanje možnih cenovnih scenarijev vlagatelje čustveno in finančno pripravi na nestanovitnost trga.

Vključevanje skupnosti: Napovedi cen kriptovalut pogosto sprožijo razprave v skupnosti vlagateljev, kar vodi do širšega razumevanja in kolektivne modrosti o tržnih trendih.

Pogosta vprašanja (FAQ) :

Je vredno v ONIX vlagati zdaj?
Glede na vaše napovedi bo ONIX dosegel ceno -- na undefined, zaradi česar je žeton vreden razmisleka.
Kakšna je napoved cene ONIX za naslednji mesec?
Glede na orodje za napovedovanje cen Aeonix Network (ONIX) bo napovedana cena ONIX dosegla -- na undefined.
Koliko bo leta 2026 stal 1 ONIX?
Današnja cena 1 Aeonix Network (ONIX) je --. V skladu z zgornjim modulom napovedi se bo ONIX leta 2026 povečal za 0.00% in dosegel ceno --.
Kakšna je napovedana cena ONIX v letu 2027?
Aeonix Network (ONIX) se bo po napovedih letno povečevala za 0.00% in do leta 2027 dosegel ceno -- za 1ONIX.
Kakšna je ocenjena ciljna cena ONIX v letu 2028?
Glede na vašo napoved cene bo Aeonix Network (ONIX) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2028 pa je ocenjena na --.
Kakšna je ocenjena ciljna cena ONIX v letu 2029?
Glede na vašo napoved cen bo Aeonix Network (ONIX) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2029 pa je ocenjena na --.
Koliko bo leta 2030 stal 1 ONIX?
Današnja cena 1 Aeonix Network (ONIX) je --. V skladu z zgornjim modulom napovedi bo ONIX leta 2030 zrasel za 0.00% in bo dosegel ceno --.
Kakšna je napoved cen ONIX za leto 2040?
Aeonix Network (ONIX) se bo po napovedih vsako leto povečeval za 0.00% in do leta 2040 dosegel ceno -- za 1ONIX.
Zavrnitev odgovornosti

Vsebina, objavljena na naših straneh s napovedmi cen kripto, temelji na informacijah in povratnih informacijah, ki so nam jih posredovali uporabniki MEXC in/ali drugi tretji viri. Predstavljeno vam je tako, »kot je«, samo v informativne in ilustrativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Pomembno je upoštevati, da predstavljene napovedi cen morda niso točne in jih ne bi smeli obravnavati kot take. Prihodnje cene se lahko bistveno razlikujejo od predstavljenih napovedi, zato se nanje ne bi smeli zanašati pri naložbenih odločitvah.

Poleg tega se ta vsebina ne sme razlagati kot finančni nasvet, niti ni namenjena priporočanju nakupa katerega koli določenega produkta ali storitve. MEXC vam na noben način ne odgovarja za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli zaradi sklicevanja, uporabe in/ali zanašanja na katero koli vsebino, objavljeno na naših straneh z napovedmi cen kriptovalut. Bistveno se je zavedati, da so cene digitalnih sredstev izpostavljene visokemu tržnemu tveganju in nestanovitnosti cen. Vrednost vaše naložbe se lahko zmanjša ali poveča in ni nobenega zagotovila, da si boste povrnili prvotno vloženi znesek. Konec koncev ste sami odgovorni za svoje naložbene odločitve in MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv napovednik prihodnje uspešnosti. Vlagajte samo v produkte, ki jih poznate in razumete povezana tveganja. Skrbno pretehtajte svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetujte z neodvisnim finančnim svetovalcem pred kakršnokoli naložbeno odločitvijo.