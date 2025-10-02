Tokenomika LayerZero (ZRO)

Odkrijte ključne vpoglede v LayerZero (ZRO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:19:50 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen LayerZero (ZRO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LayerZero (ZRO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 559.80M
Skupna ponudba:
$ 1000.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 256.67M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.18B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 7.551
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1.502846156115591
Trenutna cena:
$ 2.181
Informacije o LayerZero (ZRO)

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

Uradna spletna stran:
https://layerzero.foundation/
Bela knjiga:
https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf
Raziskovalec blokov:
https://layerzeroscan.com/

Tokenomika LayerZero (ZRO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike LayerZero (ZRO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ZRO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZRO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZRO, raziščite ceno žetona ZRO v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti