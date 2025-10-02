Tokenomika ZAYA AI (ZAI)

Odkrijte ključne vpoglede v ZAYA AI (ZAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen ZAYA AI (ZAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ZAYA AI (ZAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 791.00K
$ 791.00K$ 791.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.4953
$ 0.4953$ 0.4953
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00956370476366325
$ 0.00956370476366325$ 0.00956370476366325
Trenutna cena:
$ 0.00791
$ 0.00791$ 0.00791

Informacije o ZAYA AI (ZAI)

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

Uradna spletna stran:
https://zayablockchain.com/
Bela knjiga:
https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f

Tokenomika ZAYA AI (ZAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ZAYA AI (ZAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ZAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZAI, raziščite ceno žetona ZAI v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

