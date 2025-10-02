Tokenomika ZAYA AI (ZAI)
ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.
Tokenomika ZAYA AI (ZAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ZAYA AI (ZAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ZAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ZAI, raziščite ceno žetona ZAI v živo!
Zgodovina cen ZAYA AI (ZAI)
Analiza zgodovine cen ZAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene ZAI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ZAI? Naša stran za napovedovanje cen ZAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
