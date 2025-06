XRP

Ripple je osnovna valuta omrežja Ripple, ki kroži po celotnem omrežju Ripple. Skupna dobava znaša 100 milijard, postopoma se zmanjšuje s povečanjem števila transakcij. Delujoče podjetje Ripple je Ripple Labs (prej OpenCoin). Valuta Ripple je edina skupna valuta v sistemu Ripple. Razlikuje se od drugih valut v sistemu. Na primer, CNY in USD se ne moreta izplačati na vseh prehodih. Drugače povedano, CNY, ki ga izda prehod A, se lahko izplača le na prehodu A, ne pa na prehodu B. Drugače je treba konvertirati v CNY prehoda B prek naročila sistema Ripple. Vendar Ripple sploh nima teh omejitev. Je univerzalen v sistemu Ripple. Ripple (XRP), enako kot Bitcoin, je digitalna valuta, zgrajena na matematiki in kriptografiji. Vendar se razlikuje od Bitcoina, ki ga ne uporabljamo, saj XRP v sistemu Ripple opravlja vlogo povezave in zagotavlja varnostno funkcijo. Zagotavljanje varnosti je nujno, zahteva, da mora prehod, ki sodeluje v tem protokolu, imeti majhno količino XRP.

Ime in priimekXRP

UvrstitevNo.4

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0389%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)3.87%

Razpoložljivi obtok58,759,724,027

Največja ponudba100,000,000,000

Skupna ponudba99,986,084,900

Hitrost kroženja0.5875%

Datum izdaje2011-04-18 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.005874 USDT

Najvišja vrednost vseh časov3.841939926147461,2018-01-04

Najnižja cena0.002802350092679262,2014-07-07

Javna veriga blokovXRP

