dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.
Poglobljena struktura žetona dogwifhat sol (WIF)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov WIF. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
Overview
Dogwifhat (WIF) is a meme token on the Solana blockchain, launched in November 2023. It is an SPL token with a fixed maximum supply and is primarily designed for speculative trading and community engagement, with no underlying utility or incentive mechanisms beyond its meme status.
Issuance Mechanism
- Type: SPL token on Solana
- Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)
- Minting: The entire supply was minted at launch by a single wallet and then distributed to various addresses.
- Burn Mechanism: No burn or deflationary mechanism is present or planned.
- Mint Authority: The token contract does not have a "Mint_Authority" or "Freeze_Authority," meaning no further tokens can be minted or frozen.
Allocation Mechanism
- Initial Distribution: The full supply was minted to a single wallet and then distributed to other wallets. There is no public record of a structured allocation (e.g., team, investors, community, airdrop).
- Sales: There were no public or private sales, ICOs, or fundraising events associated with WIF.
- Team Allocation: It is unclear if the team retained any tokens; no official breakdown has been published.
- Concentration: As of the latest data, the top 10 wallet addresses hold approximately 21.66% of the total supply, with the largest single wallet holding about 6.81%.
|Holder (Wallet/Entity)
|WIF Held (approx.)
|% of Total Supply
|buybonklanacoin.sol
|67.99M
|6.81%
|wifto100billy.sol
|37.09M
|3.71%
|Gate.io (exchange)
|28.03M
|2.81%
|saood.sol
|20.00M
|2.00%
|Top 10 holders (aggregate)
|216.34M
|21.66%
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: WIF is a meme token with no intrinsic utility, governance, or staking features. It is intended for speculative trading and community engagement.
- Incentives: There are no mechanisms for earning rewards, fees, or additional tokens by holding or using WIF.
- Governance: WIF holders have no voting rights or claims on project development, profits, or capital.
- Acquisition: WIF can be purchased on both centralized (e.g., Binance, KuCoin, Gate.io, Robinhood) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca).
Locking and Unlocking Mechanism
- Locking: There are no vesting, locking, or scheduled unlock mechanisms for WIF. All tokens were liquid and transferable from inception.
- Unlocking Time: Not applicable, as the entire supply was unlocked at launch.
Additional Notes
- No Staking or Liquidity Rewards: There is no staking, liquidity mining, or similar incentive program.
- No Buyback or Burn: No buyback or burn events have occurred or are planned.
- No Governance: The project is controlled solely by the anonymous team; there is no community governance process.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Fixed supply, all minted at launch, no further minting possible
|Allocation
|No public/private sale, unclear team allocation, top 10 hold ~21.66%
|Usage/Incentives
|No utility, no rewards, no governance, purely speculative
|Locking/Unlocking
|No vesting or lockups, all tokens liquid from launch
|Unlocking Time
|Not applicable
Implications and Context
- Transparency: The lack of a published allocation breakdown and anonymous team raises transparency concerns.
- Speculation: WIF’s value is driven by community sentiment, social media, and meme culture, not by utility or protocol incentives.
- Risk: As with most meme tokens, WIF is highly volatile and speculative, with significant concentration among a few holders.
- No Roadmap: There are no announced plans for future utility, governance, or incentive mechanisms.
In summary: Dogwifhat (WIF) is a pure meme token with a fixed supply, no vesting or lockups, no utility or incentives, and a highly concentrated holder base. Its economics are simple and transparent in terms of supply, but opaque regarding initial allocation and team holdings. The token’s value is entirely community- and speculation-driven.
Tokenomika dogwifhat sol (WIF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike dogwifhat sol (WIF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WIF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WIF.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko WIF, raziščite ceno žetona WIF v živo!
