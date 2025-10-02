Tokenomika Ambire Wallet (WALLET)

Odkrijte ključne vpoglede v Ambire Wallet (WALLET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:58:51 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Ambire Wallet (WALLET)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ambire Wallet (WALLET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 17.03M
Skupna ponudba:
$ 721.28M
Razpoložljivi obtok:
$ 721.28M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 23.61M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000638616003044836
Trenutna cena:
$ 0.02361
Informacije o Ambire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Uradna spletna stran:
https://www.ambire.com/
Bela knjiga:
https://ambire.notion.site/ambire-a-new-kind-of-wallet
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae

Tokenomika Ambire Wallet (WALLET): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ambire Wallet (WALLET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WALLET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WALLET.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WALLET, raziščite ceno žetona WALLET v živo!

