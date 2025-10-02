Tokenomika Volt Inu V3 (VOLT)

Tokenomika Volt Inu V3 (VOLT)

Odkrijte ključne vpoglede v Volt Inu V3 (VOLT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:56:42 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Volt Inu V3 (VOLT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Volt Inu V3 (VOLT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.38M
Skupna ponudba:
$ 69.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 54.77T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 9.29M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000003595
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000129980475169
Trenutna cena:
$ 0.0000001347
Informacije o Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Uradna spletna stran:
https://voltinu.in/
Bela knjiga:
https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca

Tokenomika Volt Inu V3 (VOLT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Volt Inu V3 (VOLT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VOLT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VOLT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VOLT, raziščite ceno žetona VOLT v živo!

Kako kupiti VOLT

Želite v svoj portfelj dodati Volt Inu V3 (VOLT)? MEXC podpira različne načine nakupa VOLT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Volt Inu V3 (VOLT)

Analiza zgodovine cen VOLT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene VOLT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VOLT? Naša stran za napovedovanje cen VOLT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

