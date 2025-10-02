Odkrijte ključne vpoglede v Vestate (VES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

Zdaj, ko razumete tokenomiko VES, raziščite ceno žetona VES v živo !

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov VES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Vestate (VES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Zgodovina cen Vestate (VES) Analiza zgodovine cen VES pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen VES zdaj!