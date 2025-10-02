Tokenomika VinuChain (VC)

Tokenomika VinuChain (VC)

Odkrijte ključne vpoglede v VinuChain (VC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:54:34 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen VinuChain (VC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za VinuChain (VC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 752.86K
Skupna ponudba:
$ 958.77M
Razpoložljivi obtok:
$ 291.81M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.47M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.22146
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002497428656298398
Trenutna cena:
$ 0.00258
Informacije o VinuChain (VC)

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

Uradna spletna stran:
https://vinuchain.org
Bela knjiga:
https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751

Tokenomika VinuChain (VC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike VinuChain (VC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VC, raziščite ceno žetona VC v živo!

Zgodovina cen VinuChain (VC)

Analiza zgodovine cen VC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene VC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VC? Naša stran za napovedovanje cen VC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

