Tokenomika Uquid (UQC)

Odkrijte ključne vpoglede v Uquid (UQC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:53:13 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Uquid (UQC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Uquid (UQC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 36.16M
$ 36.16M
Skupna ponudba:
$ 40.00M
$ 40.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 10.00M
$ 10.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 144.64M
$ 144.64M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 69.8
$ 69.8
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0370745608992
$ 0.0370745608992
Trenutna cena:
$ 3.616
$ 3.616

Informacije o Uquid (UQC)

UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE.

Uradna spletna stran:
https://uquidcoin.com
Bela knjiga:
https://uquidcoin.com/pdf/Uquid_whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x8806926ab68eb5a7b909dcaf6fdbe5d93271d6e2

Tokenomika Uquid (UQC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Uquid (UQC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov UQC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UQC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UQC, raziščite ceno žetona UQC v živo!

Kako kupiti UQC

Želite v svoj portfelj dodati Uquid (UQC)? MEXC podpira različne načine nakupa UQC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Uquid (UQC)

Analiza zgodovine cen UQC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene UQC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UQC? Naša stran za napovedovanje cen UQC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

