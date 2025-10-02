Tokenomika UMA (UMA)

Tokenomika UMA (UMA)

Odkrijte ključne vpoglede v UMA (UMA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:52:09 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen UMA (UMA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za UMA (UMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 110.07M
$ 110.07M$ 110.07M
Skupna ponudba:
$ 126.21M
$ 126.21M$ 126.21M
Razpoložljivi obtok:
$ 90.18M
$ 90.18M$ 90.18M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 154.05M
$ 154.05M$ 154.05M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 43.226
$ 43.226$ 43.226
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.8985981014222436
$ 0.8985981014222436$ 0.8985981014222436
Trenutna cena:
$ 1.2206
$ 1.2206$ 1.2206

Informacije o UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

Uradna spletna stran:
https://umaproject.org/
Bela knjiga:
https://github.com/UMAprotocol/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828

Tokenomika UMA (UMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike UMA (UMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov UMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UMA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UMA, raziščite ceno žetona UMA v živo!

Kako kupiti UMA

Želite v svoj portfelj dodati UMA (UMA)? MEXC podpira različne načine nakupa UMA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen UMA (UMA)

Analiza zgodovine cen UMA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene UMA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UMA? Naša stran za napovedovanje cen UMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti