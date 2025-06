UMA

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UvrstitevNo.367

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)12.56%

Razpoložljivi obtok87,426,191.27677801

Največja ponudba0

Skupna ponudba124,799,102.95346189

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov43.36929981,2021-02-04

Najnižja cena0.8985981014222436,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

