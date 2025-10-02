Tokenomika UBU (UBU)

Tokenomika UBU (UBU)

Odkrijte ključne vpoglede v UBU (UBU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:43:52 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen UBU (UBU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za UBU (UBU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 16.55M
$ 16.55M$ 16.55M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.14084
$ 0.14084$ 0.14084
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.016098428029850106
$ 0.016098428029850106$ 0.016098428029850106
Trenutna cena:
$ 0.01655
$ 0.01655$ 0.01655

Informacije o UBU (UBU)

Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment.

Uradna spletna stran:
https://www.playubu.ai/
Bela knjiga:
https://litepaper.africarare.io/
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9

Tokenomika UBU (UBU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike UBU (UBU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov UBU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UBU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UBU, raziščite ceno žetona UBU v živo!

Kako kupiti UBU

Želite v svoj portfelj dodati UBU (UBU)? MEXC podpira različne načine nakupa UBU, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen UBU (UBU)

Analiza zgodovine cen UBU pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene UBU

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UBU? Naša stran za napovedovanje cen UBU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

