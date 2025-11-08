Današnja cena Taiwan Semiconductor

Današnja cena kriptovalute Taiwan Semiconductor (TSMON) v živo je $ 288.97, s spremembo 2.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TSMON v USD je $ 288.97 na TSMON.

Kriptovaluta Taiwan Semiconductor je trenutno na #2010. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.29M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.47K TSMON. V zadnjih 24 urah se je TSMON trgovalo med $ 278.37 (najnižje) in $ 291.91 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 315.98059769287, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 228.88466810009672.

V kratkoročni uspešnosti se je TSMON premaknil -0.60% v zadnji uri in -4.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.35K.

Tržne informacije Taiwan Semiconductor (TSMON)

Uvrstitev No.2010 Tržna kapitalizacija $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volumen (24H) $ 61.35K$ 61.35K $ 61.35K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Zaloga v obtoku 4.47K 4.47K 4.47K Skupna ponudba 4,474.9278992 4,474.9278992 4,474.9278992 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Taiwan Semiconductor je $ 1.29M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.35K. Obstoječa ponudba TSMON je 4.47K, skupna ponudba pa znaša 4474.9278992. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.29M.