Današnja cena kriptovalute Taiwan Semiconductor v živo je 288.97 USD. Tržna kapitalizacija TSMON je 1,293,119.915031824 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TSMON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TSMON

Informacije o ceni TSMON

Kaj je TSMON

Uradna spletna stran TSMON

Tokenomika TSMON

Napoved cen TSMON

Zgodovina TSMON

TSMON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TSMON v fiat

Taiwan Semiconductor Logotip

Cena Taiwan Semiconductor(TSMON)

Cena 1 TSMON v USD v živo:

$288.97
+2.90%1D
USD
Taiwan Semiconductor (TSMON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:29 (UTC+8)

Današnja cena Taiwan Semiconductor

Današnja cena kriptovalute Taiwan Semiconductor (TSMON) v živo je $ 288.97, s spremembo 2.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TSMON v USD je $ 288.97 na TSMON.

Kriptovaluta Taiwan Semiconductor je trenutno na #2010. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.29M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.47K TSMON. V zadnjih 24 urah se je TSMON trgovalo med $ 278.37 (najnižje) in $ 291.91 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 315.98059769287, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 228.88466810009672.

V kratkoročni uspešnosti se je TSMON premaknil -0.60% v zadnji uri in -4.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.35K.

Tržne informacije Taiwan Semiconductor (TSMON)

No.2010

$ 1.29M
$ 61.35K
$ 1.29M
4.47K
4,474.9278992
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Taiwan Semiconductor je $ 1.29M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.35K. Obstoječa ponudba TSMON je 4.47K, skupna ponudba pa znaša 4474.9278992. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.29M.

Zgodovina cene Taiwan Semiconductor, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 278.37
24H Nizka
$ 291.91
24H Visoka

$ 278.37
$ 291.91
$ 315.98059769287
$ 228.88466810009672
-0.60%

+2.90%

-4.93%

-4.93%

Zgodovina cen Taiwan Semiconductor (TSMON) v USD

Sledite spremembam cen Taiwan Semiconductor za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +8.144+2.90%
30 dni$ -15.63-5.14%
60 dni$ +88.97+44.48%
90 dni$ +88.97+44.48%
Današnja sprememba cene Taiwan Semiconductor

Danes je TSMON zabeležil spremembo $ +8.144 (+2.90%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Taiwan Semiconductor

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -15.63 (-5.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Taiwan Semiconductor

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TSMON spremenil za $ +88.97 (+44.48%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Taiwan Semiconductor

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +88.97 (+44.48%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Taiwan Semiconductor (TSMON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Taiwan Semiconductor.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Taiwan Semiconductor

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Taiwan Semiconductor, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Taiwan Semiconductor?

TSMON appears to be a misnamed token. For Taiwan Semiconductor (TSM), key price factors include:

1. Semiconductor demand cycles
2. AI and chip technology trends
3. Apple and major client orders
4. China-Taiwan geopolitical tensions
5. Global supply chain disruptions
6. Manufacturing capacity expansion
7. Competition from Samsung, Intel
8. Tech sector sentiment
9. Currency fluctuations (TWD/USD)
10. Government chip subsidies and policies

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Taiwan Semiconductor?

People want to know Taiwan Semiconductor (TSM) price today because it's a critical tech stock that impacts global markets. As the world's largest contract chip manufacturer, TSMC supplies semiconductors to major companies like Apple and NVIDIA. Its stock price reflects tech sector health, AI demand, and geopolitical tensions affecting Taiwan. Investors track daily movements for trading decisions and portfolio management.

Napoved cene za kriptovaluto Taiwan Semiconductor

Napoved cene Taiwan Semiconductor (TSMON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TSMON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Taiwan Semiconductor (TSMON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Taiwan Semiconductor lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Taiwan Semiconductor v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TSMON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Taiwan Semiconductor.

O Taiwan Semiconductor

TSMON is a digital asset designed to function as a medium of exchange in the online gaming ecosystem. It aims to facilitate transactions and incentivize user engagement within gaming platforms, providing a decentralized solution for in-game purchases and rewards. Built on the Ethereum blockchain, TSMON leverages smart contract technology to ensure transparency and security in all transactions. Its issuance model is based on proof-of-stake consensus, which encourages holding and validating transactions on the network. TSMON's primary use case is within the gaming industry, where it can be used for buying, selling, and trading virtual goods, as well as rewarding players for their participation and achievements.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Taiwan Semiconductor

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Taiwan Semiconductor? Nakup TSMON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Taiwan Semiconductor. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Taiwan Semiconductor (TSMON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 4.47K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Taiwan Semiconductor bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Taiwan Semiconductor

Z lastništvom kriptovalute Taiwan Semiconductor se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Taiwan Semiconductor (TSMON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Taiwan Semiconductor (TSMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Taiwan Semiconductor Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Taiwan Semiconductor razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Taiwan Semiconductor spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Taiwan Semiconductor

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Taiwan Semiconductor?
Če bi kriptovaluta Taiwan Semiconductor rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Taiwan Semiconductor.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:29 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Taiwan Semiconductor (TSMON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti Taiwan Semiconductor

TSMON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TSMON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TSMON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Taiwan Semiconductor (TSMON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Taiwan Semiconductor v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TSMON/USDT
$288.97
$288.97$288.97
+3.08%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

