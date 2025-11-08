Današnja cena kriptovalute Taiwan Semiconductor v živo je 288.97 USD. Tržna kapitalizacija TSMON je 1,293,119.915031824 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TSMON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Taiwan Semiconductor v živo je 288.97 USD. Tržna kapitalizacija TSMON je 1,293,119.915031824 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TSMON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Taiwan Semiconductor (TSMON) v živo je $ 288.97, s spremembo 2.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TSMON v USD je $ 288.97 na TSMON.
Kriptovaluta Taiwan Semiconductor je trenutno na #2010. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.29M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.47K TSMON. V zadnjih 24 urah se je TSMON trgovalo med $ 278.37 (najnižje) in $ 291.91 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 315.98059769287, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 228.88466810009672.
V kratkoročni uspešnosti se je TSMON premaknil -0.60% v zadnji uri in -4.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.35K.
Tržne informacije Taiwan Semiconductor (TSMON)
No.2010
$ 1.29M
$ 1.29M
$ 61.35K
$ 61.35K
$ 1.29M
$ 1.29M
4.47K
4.47K
4,474.9278992
4,474.9278992
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Taiwan Semiconductor je $ 1.29M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.35K. Obstoječa ponudba TSMON je 4.47K, skupna ponudba pa znaša 4474.9278992. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.29M.
Zgodovina cene Taiwan Semiconductor, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 278.37
$ 278.37
24H Nizka
$ 291.91
$ 291.91
24H Visoka
$ 278.37
$ 278.37
$ 291.91
$ 291.91
$ 315.98059769287
$ 315.98059769287
$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672
-0.60%
+2.90%
-4.93%
-4.93%
Zgodovina cen Taiwan Semiconductor (TSMON) v USD
Sledite spremembam cen Taiwan Semiconductor za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +8.144
+2.90%
30 dni
$ -15.63
-5.14%
60 dni
$ +88.97
+44.48%
90 dni
$ +88.97
+44.48%
Današnja sprememba cene Taiwan Semiconductor
Danes je TSMON zabeležil spremembo $ +8.144 (+2.90%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Taiwan Semiconductor
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -15.63 (-5.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Taiwan Semiconductor
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TSMON spremenil za $ +88.97 (+44.48%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Taiwan Semiconductor
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +88.97 (+44.48%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Taiwan Semiconductor (TSMON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Taiwan Semiconductor
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Taiwan Semiconductor, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Taiwan Semiconductor?
TSMON appears to be a misnamed token. For Taiwan Semiconductor (TSM), key price factors include:
1. Semiconductor demand cycles 2. AI and chip technology trends 3. Apple and major client orders 4. China-Taiwan geopolitical tensions 5. Global supply chain disruptions 6. Manufacturing capacity expansion 7. Competition from Samsung, Intel 8. Tech sector sentiment 9. Currency fluctuations (TWD/USD) 10. Government chip subsidies and policies
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Taiwan Semiconductor?
People want to know Taiwan Semiconductor (TSM) price today because it's a critical tech stock that impacts global markets. As the world's largest contract chip manufacturer, TSMC supplies semiconductors to major companies like Apple and NVIDIA. Its stock price reflects tech sector health, AI demand, and geopolitical tensions affecting Taiwan. Investors track daily movements for trading decisions and portfolio management.
Napoved cene za kriptovaluto Taiwan Semiconductor
Napoved cene Taiwan Semiconductor (TSMON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TSMON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Taiwan Semiconductor (TSMON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Taiwan Semiconductor lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Taiwan Semiconductor v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TSMON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Taiwan Semiconductor.
O Taiwan Semiconductor
TSMON is a digital asset designed to function as a medium of exchange in the online gaming ecosystem. It aims to facilitate transactions and incentivize user engagement within gaming platforms, providing a decentralized solution for in-game purchases and rewards. Built on the Ethereum blockchain, TSMON leverages smart contract technology to ensure transparency and security in all transactions. Its issuance model is based on proof-of-stake consensus, which encourages holding and validating transactions on the network. TSMON's primary use case is within the gaming industry, where it can be used for buying, selling, and trading virtual goods, as well as rewarding players for their participation and achievements.
TSMON is a digital asset designed to function as a medium of exchange in the online gaming ecosystem. It aims to facilitate transactions and incentivize user engagement within gaming platforms, providing a decentralized solution for in-game purchases and rewards. Built on the Ethereum blockchain, TSMON leverages smart contract technology to ensure transparency and security in all transactions. Its issuance model is based on proof-of-stake consensus, which encourages holding and validating transactions on the network. TSMON's primary use case is within the gaming industry, where it can be used for buying, selling, and trading virtual goods, as well as rewarding players for their participation and achievements.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Taiwan Semiconductor
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Taiwan Semiconductor? Nakup TSMON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Taiwan Semiconductor. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Taiwan Semiconductor (TSMON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 4.47K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Taiwan Semiconductor bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Taiwan Semiconductor
Z lastništvom kriptovalute Taiwan Semiconductor se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Taiwan Semiconductor (TSMON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Taiwan Semiconductor
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Taiwan Semiconductor?
Če bi kriptovaluta Taiwan Semiconductor rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Taiwan Semiconductor.
Koliko je kriptovaluta Taiwan Semiconductor vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Taiwan Semiconductor je $ 288.97. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Taiwan Semiconductor še vedno dobra naložba?
Taiwan Semiconductor ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TSMON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Taiwan Semiconductor?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Taiwan Semiconductor v vrednosti $ 61.35K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Taiwan Semiconductor?
Cena kriptovalute TSMON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Taiwan Semiconductor v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TSMON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Taiwan Semiconductor?
Na ceno TSMON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,572.26
+1.75%
ETH
3,460.5
+4.94%
SOL
162.16
+4.34%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1061
+1.22%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TSMON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TSMON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Taiwan Semiconductor gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Taiwan Semiconductor letos rasla?
Cena kriptovalute Taiwan Semiconductor bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Taiwan Semiconductor (TSMON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:29 (UTC+8)
