Današnja cena kriptovalute Ai Xovia v živo je 1.989022 USD. Tržna kapitalizacija AIX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Ai Xovia Logotip

Cena Ai Xovia(AIX)

Cena 1 AIX v USD v živo:

$1.990266
+6.46%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:50 (UTC+8)

Današnja cena Ai Xovia

Današnja cena kriptovalute Ai Xovia (AIX) v živo je $ 1.989022, s spremembo 6.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIX v USD je $ 1.989022 na AIX.

Kriptovaluta Ai Xovia je trenutno na #3481. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AIX. V zadnjih 24 urah se je AIX trgovalo med $ 1.815893 (najnižje) in $ 2.12 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 51.257963, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 2.6605668343705937.

V kratkoročni uspešnosti se je AIX premaknil +1.74% v zadnji uri in +35.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.54M.

Tržne informacije Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
----

$ 3.54M
$ 198.90M
--
----

100,000,000
99,999,989.148041565
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Ai Xovia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.54M. Obstoječa ponudba AIX je --, skupna ponudba pa znaša 99999989.148041565. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 198.90M.

Zgodovina cene Ai Xovia, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.815893
24H Nizka
$ 2.12
24H Visoka

$ 1.815893
$ 2.12
$ 51.257963
$ 2.6605668343705937
+1.74%

+6.46%

+35.25%

+35.25%

Zgodovina cen Ai Xovia (AIX) v USD

Sledite spremembam cen Ai Xovia za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.12076948+6.46%
30 dni$ -1.876418-48.55%
60 dni$ -10.195266-83.68%
90 dni$ -10.110978-83.57%
Današnja sprememba cene Ai Xovia

Danes je AIX zabeležil spremembo $ +0.12076948 (+6.46%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Ai Xovia

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -1.876418 (-48.55%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Ai Xovia

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AIX spremenil za $ -10.195266 (-83.68%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Ai Xovia

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -10.110978 (-83.57%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ai Xovia (AIX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Ai Xovia.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ai Xovia

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ai Xovia, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ai Xovia?

Several key factors influence Ai Xovia (AIX) token prices:

1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect AIX demand and pricing.

2. Technology Development - Platform updates, AI feature improvements, and roadmap progress impact token value.

3. Adoption Rate - User growth, partnerships, and real-world utility drive demand for AIX tokens.

4. Trading Volume - Higher liquidity and exchange activity influence price stability and movement.

5. Regulatory News - Government policies on AI and crypto affect investor sentiment toward AIX.

6. Competition - Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ai Xovia?

People want to know AI Xovia (AIX) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss planning.

Napoved cene za kriptovaluto Ai Xovia

Napoved cene Ai Xovia (AIX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ai Xovia (AIX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Ai Xovia lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ai Xovia v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AIX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ai Xovia.

O Ai Xovia

Aigang (AIX) is a digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to support a decentralized insurance protocol that leverages smart contracts to automate insurance processes. The AIX token is used within the Aigang network for transactions, rewards, and incentives. The protocol aims to provide a platform where devices can be insured, and claims can be processed without human intervention. This is achieved by integrating IoT devices with the Ethereum blockchain, allowing for automatic payouts when certain conditions are met. The Aigang protocol is designed to be open and accessible, enabling anyone to join and contribute to the insurance pools.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ai Xovia

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ai Xovia? Nakup AIX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ai Xovia. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ai Xovia (AIX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ai Xovia bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Ai Xovia (AIX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Ai Xovia

Z lastništvom kriptovalute Ai Xovia se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Ai Xovia (AIX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

--
--
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Ai Xovia (AIX)

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Ai Xovia razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Ai Xovia spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ai Xovia

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ai Xovia?
Če bi kriptovaluta Ai Xovia rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ai Xovia.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:50 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Ai Xovia (AIX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$1.990266
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$2.4388
$0.00004408
$0.000016500
$0.23041
$0.000000003229
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

