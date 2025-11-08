Današnja cena kriptovalute Ai Xovia v živo je 1.989022 USD. Tržna kapitalizacija AIX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Ai Xovia v živo je 1.989022 USD. Tržna kapitalizacija AIX je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Ai Xovia (AIX) v živo je $ 1.989022, s spremembo 6.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIX v USD je $ 1.989022 na AIX.
Kriptovaluta Ai Xovia je trenutno na #3481. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AIX. V zadnjih 24 urah se je AIX trgovalo med $ 1.815893 (najnižje) in $ 2.12 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 51.257963, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 2.6605668343705937.
V kratkoročni uspešnosti se je AIX premaknil +1.74% v zadnji uri in +35.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.54M.
Tržne informacije Ai Xovia (AIX)
No.3481
--
----
$ 3.54M
$ 198.90M
--
----
100,000,000
99,999,989.148041565
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Ai Xovia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.54M. Obstoječa ponudba AIX je --, skupna ponudba pa znaša 99999989.148041565. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 198.90M.
Zgodovina cene Ai Xovia, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.815893
24H Nizka
$ 2.12
24H Visoka
$ 1.815893
$ 2.12
$ 51.257963
$ 2.6605668343705937
+1.74%
+6.46%
+35.25%
+35.25%
Zgodovina cen Ai Xovia (AIX) v USD
Sledite spremembam cen Ai Xovia za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.12076948
+6.46%
30 dni
$ -1.876418
-48.55%
60 dni
$ -10.195266
-83.68%
90 dni
$ -10.110978
-83.57%
Današnja sprememba cene Ai Xovia
Danes je AIX zabeležil spremembo $ +0.12076948 (+6.46%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Ai Xovia
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -1.876418 (-48.55%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Ai Xovia
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AIX spremenil za $ -10.195266 (-83.68%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Ai Xovia
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -10.110978 (-83.57%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ai Xovia (AIX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ai Xovia
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ai Xovia, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ai Xovia?
Several key factors influence Ai Xovia (AIX) token prices:
1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect AIX demand and pricing.
2. Technology Development - Platform updates, AI feature improvements, and roadmap progress impact token value.
3. Adoption Rate - User growth, partnerships, and real-world utility drive demand for AIX tokens.
4. Trading Volume - Higher liquidity and exchange activity influence price stability and movement.
5. Regulatory News - Government policies on AI and crypto affect investor sentiment toward AIX.
6. Competition - Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ai Xovia?
People want to know AI Xovia (AIX) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss planning.
Napoved cene za kriptovaluto Ai Xovia
Napoved cene Ai Xovia (AIX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ai Xovia (AIX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Ai Xovia lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ai Xovia v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AIX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ai Xovia.
O Ai Xovia
Aigang (AIX) is a digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to support a decentralized insurance protocol that leverages smart contracts to automate insurance processes. The AIX token is used within the Aigang network for transactions, rewards, and incentives. The protocol aims to provide a platform where devices can be insured, and claims can be processed without human intervention. This is achieved by integrating IoT devices with the Ethereum blockchain, allowing for automatic payouts when certain conditions are met. The Aigang protocol is designed to be open and accessible, enabling anyone to join and contribute to the insurance pools.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ai Xovia
Kaj lahko storite s kriptovaluto Ai Xovia
Z lastništvom kriptovalute Ai Xovia se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.
Ai Xovia Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Ai Xovia razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ai Xovia
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ai Xovia?
Če bi kriptovaluta Ai Xovia rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ai Xovia.
Koliko je kriptovaluta Ai Xovia vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Ai Xovia je $ 1.989022. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Ai Xovia še vedno dobra naložba?
Ai Xovia ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AIX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Ai Xovia?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Ai Xovia v vrednosti $ 3.54M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Ai Xovia?
Cena kriptovalute AIX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Ai Xovia v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AIX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Ai Xovia?
Na ceno AIX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,425.08
+1.61%
ETH
3,453.78
+4.73%
SOL
161.41
+3.86%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1107
+1.64%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AIX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AIX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Ai Xovia gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Ai Xovia letos rasla?
Cena kriptovalute Ai Xovia bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Ai Xovia (AIX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:50 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.