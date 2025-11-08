Današnja cena Ai Xovia

Današnja cena kriptovalute Ai Xovia (AIX) v živo je $ 1.989022, s spremembo 6.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIX v USD je $ 1.989022 na AIX.

Kriptovaluta Ai Xovia je trenutno na #3481. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AIX. V zadnjih 24 urah se je AIX trgovalo med $ 1.815893 (najnižje) in $ 2.12 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 51.257963, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 2.6605668343705937.

V kratkoročni uspešnosti se je AIX premaknil +1.74% v zadnji uri in +35.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.54M.

Tržne informacije Ai Xovia (AIX)

Uvrstitev No.3481 Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 198.90M$ 198.90M $ 198.90M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Ai Xovia je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.54M. Obstoječa ponudba AIX je --, skupna ponudba pa znaša 99999989.148041565. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 198.90M.