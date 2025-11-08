BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ATLA v živo je 42.6496 USD. Tržna kapitalizacija ATLA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ATLA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

ATLA (ATLA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:28 (UTC+8)

Današnja cena ATLA

Današnja cena kriptovalute ATLA (ATLA) v živo je $ 42.6496, s spremembo 0.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ATLA v USD je $ 42.6496 na ATLA.

Kriptovaluta ATLA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ATLA. V zadnjih 24 urah se je ATLA trgovalo med $ 40.4116 (najnižje) in $ 46.2252 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ATLA premaknil -0.13% v zadnji uri in -24.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 14.55M.

Tržne informacije ATLA (ATLA)

$ 14.55M
$ 14.55M$ 14.55M

$ 127.95B
$ 127.95B$ 127.95B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

Trenutna tržna kapitalizacija ATLA je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 14.55M. Obstoječa ponudba ATLA je --, skupna ponudba pa znaša 3000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 127.95B.

Zgodovina cene ATLA, USD

Zgodovina cen ATLA (ATLA) v USD

Sledite spremembam cen ATLA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.128497-0.30%
30 dni$ +4.0464+10.48%
60 dni$ +16.8845+65.53%
90 dni$ +42.5246+34,019.68%
Današnja sprememba cene ATLA

Danes je ATLA zabeležil spremembo $ -0.128497 (-0.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ATLA

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +4.0464 (+10.48%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ATLA

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ATLA spremenil za $ +16.8845 (+65.53%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ATLA

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +42.5246 (+34,019.68%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ATLA (ATLA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ATLA.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ATLA

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ATLA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ATLA?

ATLA cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics directly impact price movements. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin's performance often correlate with ATLA movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ATLA?

People want to know ATLA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto ATLA

Napoved cene ATLA (ATLA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ATLA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ATLA (ATLA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ATLA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ATLA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna ATLA spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ATLA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ATLA?
Če bi kriptovaluta ATLA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ATLA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:28 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti ATLA (ATLA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

