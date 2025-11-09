Na podlagi vaše napovedi bi lahko Taiwan Semiconductor zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 291.91.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Taiwan Semiconductor zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 306.5055.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TSMON za leto 2027 $ 321.8307 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TSMON za leto 2028 $ 337.9223 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TSMON v letu 2029 $ 354.8184 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TSMON v letu 2030 $ 372.5593 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Taiwan Semiconductor lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 606.8599.

Leta 2050 bi se cena Taiwan Semiconductor lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 988.5108.