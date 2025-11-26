Odkrijte ključne vpoglede v Treehouse (TREE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Treehouse (TREE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TREE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Treehouse (TREE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TREE? Naša stran za napovedovanje cen TREE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen TREE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

