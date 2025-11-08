Današnja cena Treehouse

Današnja cena kriptovalute Treehouse (TREE) v živo je $ 0.1566, s spremembo 2.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TREE v USD je $ 0.1566 na TREE.

Kriptovaluta Treehouse je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TREE. V zadnjih 24 urah se je TREE trgovalo med $ 0.1433 (najnižje) in $ 0.1628 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TREE premaknil -0.77% v zadnji uri in -9.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 112.78K.

Tržne informacije Treehouse (TREE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 112.78K$ 112.78K $ 112.78K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 156.60M$ 156.60M $ 156.60M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Treehouse je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 112.78K. Obstoječa ponudba TREE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 156.60M.