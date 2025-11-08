Današnja cena kriptovalute Treehouse v živo je 0.1566 USD. Tržna kapitalizacija TREE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TREE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Treehouse v živo je 0.1566 USD. Tržna kapitalizacija TREE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TREE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Treehouse (TREE) v živo je $ 0.1566, s spremembo 2.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TREE v USD je $ 0.1566 na TREE.
Kriptovaluta Treehouse je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TREE. V zadnjih 24 urah se je TREE trgovalo med $ 0.1433 (najnižje) in $ 0.1628 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TREE premaknil -0.77% v zadnji uri in -9.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 112.78K.
Tržne informacije Treehouse (TREE)
$ 112.78K
$ 156.60M
1,000,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Treehouse je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 112.78K. Obstoječa ponudba TREE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 156.60M.
Zgodovina cene Treehouse, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
$ 0.1628
$ 0.1628$ 0.1628
24H Visoka
-0.77%
+2.88%
-9.22%
-9.22%
Zgodovina cen Treehouse (TREE) v USD
Sledite spremembam cen Treehouse za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.004387
+2.88%
30 dni
$ -0.0853
-35.27%
60 dni
$ -0.1708
-52.17%
90 dni
$ -0.2655
-62.90%
Današnja sprememba cene Treehouse
Danes je TREE zabeležil spremembo $ +0.004387 (+2.88%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Treehouse
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0853 (-35.27%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Treehouse
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TREE spremenil za $ -0.1708 (-52.17%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Treehouse
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.2655 (-62.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Treehouse (TREE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Treehouse
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Treehouse, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Treehouse?
Several key factors influence Treehouse (TREE) token prices:
Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity and value.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz impact price movements.
Platform Adoption: User growth, transaction volume, and real-world utility drive demand for TREE tokens.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost credibility and usage.
Regulatory News: Government policies and compliance developments affect investor sentiment.
Competition: Performance relative to similar DeFi or gaming tokens affects market positioning.
Development Updates: New features, roadmap progress, and team announcements impact investor confidence.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Treehouse?
People want to know Treehouse (TREE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Napoved cene za kriptovaluto Treehouse
Napoved cene Treehouse (TREE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TREE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Treehouse (TREE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Treehouse lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Treehouse v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TREE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Treehouse.
O Treehouse
TREE (TreeCoin) is a blockchain-based crypto asset that aims to promote sustainable forestry practices. It operates on a dual-token model, with TREE serving as the primary token, and a secondary token, TREEC, used for transactions within the TreeCoin ecosystem. The project's primary goal is to use blockchain technology to create a transparent and efficient marketplace for the forestry industry, with a particular focus on reforestation efforts. The supply of TREE tokens is directly linked to the number of trees planted and harvested within the TreeCoin ecosystem, creating a unique link between digital assets and real-world environmental impact.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Treehouse
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Treehouse? Nakup TREE je hiter in prijazen do začetnikov. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Treehouse. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Treehouse (TREE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Treehouse bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Treehouse
Z lastništvom kriptovalute Treehouse se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva.
The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.
Treehouse Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Treehouse razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Treehouse
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Treehouse?
Če bi kriptovaluta Treehouse rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Treehouse.
Koliko je kriptovaluta Treehouse vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Treehouse je $ 0.1566. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Treehouse še vedno dobra naložba?
Treehouse ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TREE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Treehouse?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Treehouse v vrednosti $ 112.78K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Treehouse?
Cena kriptovalute TREE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Treehouse v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TREE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Treehouse?
Na ceno TREE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TREE?
Podpira se naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TREE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Treehouse gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Treehouse letos rasla?
Cena kriptovalute Treehouse bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Treehouse (TREE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:51 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.