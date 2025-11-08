BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Treehouse v živo je 0.1566 USD. Tržna kapitalizacija TREE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TREE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Treehouse(TREE)

Cena 1 TREE v USD v živo:

USD
Treehouse (TREE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:51 (UTC+8)

Današnja cena Treehouse

Današnja cena kriptovalute Treehouse (TREE) v živo je $ 0.1566, s spremembo 2.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TREE v USD je $ 0.1566 na TREE.

Kriptovaluta Treehouse je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TREE. V zadnjih 24 urah se je TREE trgovalo med $ 0.1433 (najnižje) in $ 0.1628 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TREE premaknil -0.77% v zadnji uri in -9.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 112.78K.

Tržne informacije Treehouse (TREE)

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Treehouse je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 112.78K. Obstoječa ponudba TREE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 156.60M.

Zgodovina cene Treehouse, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Treehouse (TREE) v USD

Sledite spremembam cen Treehouse za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.004387+2.88%
30 dni$ -0.0853-35.27%
60 dni$ -0.1708-52.17%
90 dni$ -0.2655-62.90%
Današnja sprememba cene Treehouse

Danes je TREE zabeležil spremembo $ +0.004387 (+2.88%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Treehouse

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0853 (-35.27%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Treehouse

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TREE spremenil za $ -0.1708 (-52.17%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Treehouse

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.2655 (-62.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Treehouse (TREE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Treehouse.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Treehouse

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Treehouse, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Treehouse?

Several key factors influence Treehouse (TREE) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity and value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz impact price movements.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and real-world utility drive demand for TREE tokens.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost credibility and usage.

Regulatory News: Government policies and compliance developments affect investor sentiment.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading volumes influence short-term price action.

Competition: Performance relative to similar DeFi or gaming tokens affects market positioning.

Development Updates: New features, roadmap progress, and team announcements impact investor confidence.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Treehouse?

People want to know Treehouse (TREE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Napoved cene za kriptovaluto Treehouse

Napoved cene Treehouse (TREE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TREE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Treehouse (TREE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Treehouse lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Treehouse v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TREE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Treehouse.

O Treehouse

TREE (TreeCoin) is a blockchain-based crypto asset that aims to promote sustainable forestry practices. It operates on a dual-token model, with TREE serving as the primary token, and a secondary token, TREEC, used for transactions within the TreeCoin ecosystem. The project's primary goal is to use blockchain technology to create a transparent and efficient marketplace for the forestry industry, with a particular focus on reforestation efforts. The supply of TREE tokens is directly linked to the number of trees planted and harvested within the TreeCoin ecosystem, creating a unique link between digital assets and real-world environmental impact.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Treehouse

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Treehouse? Nakup TREE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Treehouse. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Treehouse (TREE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Treehouse bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Treehouse (TREE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Treehouse

Z lastništvom kriptovalute Treehouse se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Treehouse (TREE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Treehouse (TREE)

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

Treehouse Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Treehouse razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Treehouse spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Treehouse

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Treehouse?
Če bi kriptovaluta Treehouse rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Treehouse.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:51 (UTC+8)

Prikaži več

