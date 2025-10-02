Tokenomika Shiba Inu Treat (TREAT)

Odkrijte ključne vpoglede v Shiba Inu Treat (TREAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:07:17 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Shiba Inu Treat (TREAT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Shiba Inu Treat (TREAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.04M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0441
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001039277446966698
Trenutna cena:
$ 0.001004
Informacije o Shiba Inu Treat (TREAT)

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Uradna spletna stran:
https://www.shib.io
Bela knjiga:
https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances

Tokenomika Shiba Inu Treat (TREAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Shiba Inu Treat (TREAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TREAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TREAT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TREAT, raziščite ceno žetona TREAT v živo!

