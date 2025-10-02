Odkrijte ključne vpoglede v Telos (TLOS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TLOS, raziščite ceno žetona TLOS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TLOS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Telos (TLOS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TLOS? Naša stran za napovedovanje cen TLOS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen TLOS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

