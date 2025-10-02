Tokenomika Alien Worlds Trilium (TLM)
Tokenomika in analiza cen Alien Worlds Trilium (TLM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Alien Worlds Trilium (TLM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Alien Worlds Trilium (TLM)
Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
Tokenomika Alien Worlds Trilium (TLM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Alien Worlds Trilium (TLM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TLM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TLM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TLM, raziščite ceno žetona TLM v živo!
Zgodovina cen Alien Worlds Trilium (TLM)
Analiza zgodovine cen TLM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene TLM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TLM? Naša stran za napovedovanje cen TLM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
