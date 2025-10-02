Odkrijte ključne vpoglede v Alien Worlds Trilium (TLM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Alien Worlds Trilium (TLM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TLM, raziščite ceno žetona TLM v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TLM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Alien Worlds Trilium (TLM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TLM? Naša stran za napovedovanje cen TLM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen TLM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati Alien Worlds Trilium (TLM)? MEXC podpira različne načine nakupa TLM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.