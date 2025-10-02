Tokenomika Synapse (SYN)

Tokenomika Synapse (SYN)

Odkrijte ključne vpoglede v Synapse (SYN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:04:53 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Synapse (SYN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Synapse (SYN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 21.59M
$ 21.59M$ 21.59M
Skupna ponudba:
$ 199.88M
$ 199.88M$ 199.88M
Razpoložljivi obtok:
$ 185.07M
$ 185.07M$ 185.07M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 29.17M
$ 29.17M$ 29.17M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5.199
$ 5.199$ 5.199
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.08414639000492928
$ 0.08414639000492928$ 0.08414639000492928
Trenutna cena:
$ 0.11667
$ 0.11667$ 0.11667

Informacije o Synapse (SYN)

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Uradna spletna stran:
https://synapseprotocol.com
Bela knjiga:
https://docs.synapseprotocol.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29

Tokenomika Synapse (SYN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Synapse (SYN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SYN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SYN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SYN, raziščite ceno žetona SYN v živo!

Kako kupiti SYN

Želite v svoj portfelj dodati Synapse (SYN)? MEXC podpira različne načine nakupa SYN, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Synapse (SYN)

Analiza zgodovine cen SYN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SYN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SYN? Naša stran za napovedovanje cen SYN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti