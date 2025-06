SYN

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

UvrstitevNo.682

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.76%

Razpoložljivi obtok185,001,897.98302495

Največja ponudba250,000,000

Skupna ponudba199,424,381.363667

Hitrost kroženja0.74%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov5.014042221515074,2021-10-23

Najnižja cena0.12041202923860995,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

