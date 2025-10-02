Tokenomika Sweat Economy (SWEAT)

Odkrijte ključne vpoglede v Sweat Economy (SWEAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:04:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Sweat Economy (SWEAT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sweat Economy (SWEAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.39M
Skupna ponudba:
$ 20.78B
Razpoložljivi obtok:
$ 7.21B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 46.69M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.113806
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001988848261004685
Trenutna cena:
$ 0.002135
Informacije o Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity.

Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Uradna spletna stran:
https://swe.at
Bela knjiga:
https://whitepaper.swe.at
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia

Tokenomika Sweat Economy (SWEAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Sweat Economy (SWEAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SWEAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SWEAT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SWEAT, raziščite ceno žetona SWEAT v živo!

Kako kupiti SWEAT

Želite v svoj portfelj dodati Sweat Economy (SWEAT)? MEXC podpira različne načine nakupa SWEAT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Sweat Economy (SWEAT)

Analiza zgodovine cen SWEAT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SWEAT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SWEAT? Naša stran za napovedovanje cen SWEAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

