Tokenomika StarLink (STARL)

Odkrijte ključne vpoglede v StarLink (STARL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:07:43 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen StarLink (STARL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za StarLink (STARL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.63M
$ 4.63M
Skupna ponudba:
$ 10.00T
$ 10.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 9.98T
$ 9.98T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.64M
$ 4.64M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00008903
$ 0.00008903
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00000032954322983
$ 0.00000032954322983
Trenutna cena:
$ 0.0000004644
$ 0.0000004644

Informacije o StarLink (STARL)

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

Uradna spletna stran:
https://www.starlproject.com/
Bela knjiga:
https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24

Tokenomika StarLink (STARL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike StarLink (STARL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov STARL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STARL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko STARL, raziščite ceno žetona STARL v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

